Unfall in Kevelaer Mercedes-Fahrer bringt 17-jährigen Radfahrer zu Fall

Am Mittwoch kam es laut Polizeibericht gegen 11 Uhr auf der Twistedener Straße in Kevelaer zu der Unfallflucht. Ein 17-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg der Twistedener Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hüls. Vor dem Kreisverkehr wollte der 17-Jährige die Straßenseite wechseln und wurde dabei von einem Mercedes touchiert. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.