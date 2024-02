Spektakel mit vielen Stars bei RTL Mera-Team siegt beim American Ice Football

Mera produziert am Heimatstandort in Wetten komplett klimaneutral. Seit der Unternehmensgründung 1949 durch Karl Vos ist die Firma in Familienbesitz und wird heute in der dritten Generation von Felix Vos geleitet. „Mera produziert mehr als 70.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter pro Jahr und gehört zu den erfolgreichsten Premiumherstellern im Bereich der Hunde- und Katzennahrung“, heißt es.