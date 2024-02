Anwohner können Einwände in Kevelaer vorbringen So geht es bei den Häusern an der Alten Heerstraße weiter

Wie berichtet, möchte die Stadt am Südpark an der Alten Heerstraße drei Mehrfamilienhäuser errichten lassen. Hier sollen Wohnungen mit günstigen Mieten entstehen. Denn in der Stadt gibt es einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Ursprünglich war geplant, an der Stelle eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten. Stattdessen entschieden sich Politik und Verwaltung dafür, hier die Mehrfamilienhäuser zu bauen, um zusätzliche Wohnungen anbieten zu können.