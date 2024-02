Fünf Termine im Jahr 2024 Diese offenen Sonntage sind in Kevelaer geplant

Die Händler betonen immer wieder, wie wichtig verkaufsoffene Sonntage für das Geschäft sind. Die Veranstaltungen ziehen regelmäßig viele Besucher in die Stadt und sorgen dann auch mit dafür, dass der Umsatz in den Läden stimmt. Nachdem es im vergangenen Jahr nur drei offene Sonntage in Kevelaer gab, sollen es diesmal gleich fünf sein. Die Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) hat den entsprechenden Antrag dazu eingereicht, darüber wird in der Ratssitzung am Donnerstag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr im Ratssaal beraten.