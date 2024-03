Begegnungszentrum im früheren Petrus-Canisius-Haus Mechel-Haus in Kevelaer feierlich eingeweiht

So formulierte Caritas-Vorstand Karl Döring in seiner Eröffnungsrede einen Wunsch an die zahlreichen Gäste: „Ich wünsche mir, dass das Mechel-Haus an 365 Tagen im Jahr mit Leben gefüllt wird und seine Türen immer offen sind. Bitte tragen Sie dazu bei.“ Bürgermeister Dominik Pichler freute sich über die neu geschaffene Begegnungsstätte: „Hier kann man in Zukunft nicht nur Probleme besprechen, sondern sich auch etwas Gutes tun.“