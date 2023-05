So lief das Vogelschießen der Bürger-Schützen-Gesellschaft Pastuska ist neuer König der Bürgerschützen

In lockerer Runde versammelten sich die Schützenbrüder beim Lokal „Kävelse Luij“ in der Maasstraße, um dann pünktlich unter Begleitung von Musikverein und Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr zur Residenz von König Tobias Kocken und Adjutant Klaus Keuler zu ziehen. Der scheidende König hatte als Residenz die Galerie Kocken in der Hauptstraße gewählt. Die Zugteilnehmer verweilten dort bei kühlen Getränken und Frischgezapftem und nutzen die Gelegenheit zum Gespräch untereinander und mit Passanten, die zahlreich in der Geschäftsstraße unterwegs waren. Zur großen Freude der Schützenbrüder fanden sich in diesem Jahr auch viele Kinder der Mitglieder ein. Für sie wurde ein eigenes Schießen organisiert. Über Hauptstraße, Markt- und Twistedener Straße führte der Weg zur Josef-Schotten-Schützenhalle. Nach den Begrüßungsworten konnte Präsident Stefan Boßmann noch die Schützenbrüder Werner Hax für 40 Jahre Mitgliedschaft, Lothar Weiblen und Marcus Plümpe für 25 Jahre ehren.