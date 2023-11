Kita in Kevelaer soll einem Neubau weichen Marien-Kindergarten muss im Sommer eine Gruppe schließen

Kevelaer · Immer wieder gab es im Gebäude an der Schulstraße Probleme, weil das Objekt in die Jahre gekommen ist. Daher soll das Haus abgerissen und neu gebaut werden. In der Zwischenzeit wird die Zahl der Gruppen reduziert.

23.11.2023 , 17:00 Uhr

Der Kindergarten St. Marien ist in die Jahre gekommen. Das Gebäude soll daher abgerissen werden. Foto: Norbert Prümen