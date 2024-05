Viele Produkte jetzt in der Hauptstraße Maria Laach eröffnet Klosterladen in Kevelaer

Manchmal hilft einfach der Zufall. Steffen Steckbauer war vor einiger Zeit mal wieder in Kevelaer. Dem Geschäftsführer des Klosters Maria Laach fiel dabei ein Schild in der Hauptstraße auf. Am früheren Devotionalien-Geschäft im ehemaligen Hotel „Königin der Niederlande“ stand: zu vermieten. „Wir hatten gerade ohnehin ein Konzept für einen ersten Klosterladen im Kopf und haben uns gedacht: Warum versuchen wir das nicht in Kevelaer?“, berichtet er.