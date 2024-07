Unfall in Kevelaer 37-Jähriger stirbt nach Sturz mit E-Bike

Ein tragischer Unfall gibt der Polizei Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Kevelaer. Zu der Zeit war ein 37-Jähriger aus Uedem mit seinem E-Bike auf der Schravelner Straße in Richtung Kevelaer unterwegs. Der Mann fuhr auf dem Radweg, als er dort plötzlich ins Straucheln kam. Er kippte mit seinem Fahrrad um und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.