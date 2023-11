Fahndung mit Foto in Kevelaer Mann steckt teure Parfümflaschen ein, ohne zu bezahlen

Am Montag, 4. September, ist es gegen 18.05 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Ladendiebstahl in Kevelaer gekommen. Der Täter entwendete nach Angaben der Polizei mehrere hochpreisige Parfüms in einem Drogeriemarkt. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen.