Polizeieinsatz in Kevelaer Mann randaliert am Roermonder Platz

Kevelaer · Schnell vor Ort war die Polizei am Mittwochmittag in Kevelaer. Sie war gerufen worden, weil ein Mann in der City randalierte und laut war.

05.06.2024 , 16:56 Uhr

Am Roermonder Platz gab es einen Polizeieinsatz (Symbolfoto). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Für viel Aufsehen hat am Mittwoch ein Polizeieinsatz mitten in der Stadt gesorgt. Gegen 12.15 Uhr fuhren Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn am Roermonder Platz vor. Die Beamten waren alarmiert worden, weil dort ein 62-Jähriger aus Kevelaer randalierte und laut geworden war. Da der Mann polizeibekannt war, rückten die Beamten zur Sicherheit mit mehreren Streifenwagen an. Er soll auch angetrunken gewesen sein. Glücklicherweise habe man die Situation schnell unter Kontrolle gehabt, so ein Polizeisprecher. Nach einem klärenden Gespräch beruhigte sich der 62-Jährige wieder und die Streifenwagen konnten abrücken. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

(zel)