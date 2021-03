Vorfall in Kevelaer : Mädchen bei Lidl belästigt

Kevelaer Ein bislang unbekannter Mann soll ein Mädchen im Supermarkt unsittlich berührt haben.

Für viel Gesprächsstoff in Kevelaer sorgt ein Vorfall im Lidl-Markt. Ein junges Mädchen soll in dem Geschäft von einem Mann angefasst und sexuell belästigt worden sein.

Die Polizei bestätigte am Freitag, dass es am Donnerstag um 13.30 Uhr einen sexuellen Übergriff in einer Lidl-Filale gegeben habe. „Die Polizei hat ein Strafverfahren in der Sache eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen“, teilte eine Polizeisprecherin mit.