Patronatsfest der St.-Antonius-Schützen-Gilde Kevelaer Zahlreiche Ehrungen bei der „Männ“

Wolfgang Schaffers, in seiner Funktion als stellvertretender Präsident, übernahm kurz das Wort. Bei Pastor Andreas Porten bedankte er sich, dass man für diesen Anlass den besonderen Ort nutzen durfte. An Wolfgang Toonen gerichtet betonte er, dass man besondere Jubiläen von Mitgliedern immer gebührend zelebrieren möchte. 1982 wurde Wolfgang Toonen mit 16 Jahren in die Gilde aufgenommen. Die Liste seiner Ämter ist sehr lang. Seit 1986 im geschäftsführenden Vorstand mit der Funktion als Jungschützenmeister, Schriftführer, Kassierer, und seit 2016 Präsident. Mannschaftsführer in der Schießgruppe. Er hat schon viele Vereinsfahrten organisiert. Zwei Mal sehr aktiv im Festausschuss und er stand auch immer selbst auf der Bühne. König, Adjutant bei zwei Königen. Jugendverdienstkreuz in Bronze, silbernes Verdienstkreuz, hohe Bruderschaftsorden, Sankt-Sebastianus-Ehrenkreuz des Bundes der historischen deutschen Schützenbruder­schaften Köln. Der Antonius-Orden und nach dem Festjahr 2015 der Antonius-Orden mit Sonderstufe. 2008 den 25-jährigen und im vergangenen Jahr den 40-jährigen Jubelorden. Aus den Händen von Karlheinz Kamps, dem Vorsitzenden des Caritativen Ausschusses beim Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Köln, erhielt er das Schulterband zum St.- Sebastianus-Ehrenkreuz. Sichtlich gerührt bedankte sich Wolfgang Toonen für die Auszeichnung.