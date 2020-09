Hilfsorganisation unterstützen : Kevelaer: Hilfsorganisation Malteser braucht dringend Unterstützer

Kevelaer „Guter Wille allein genügt nicht, um unserer Dienste professionell anbieten zu können", betont Rainer Peltzer, Stadtbeauftragter von den Maltesern. Der Verband investiert viel Geld in die Ausbildung und Ausstattung der Ehrenamtlichen.

Die Malteser starten ab dem 28. September eine Mitgliederwerbeaktion. „Nur durch Fördermitglieder können wir uns als Hilfsorganisation unsere Unabhängigkeit und unser eigenständiges Profil bewahren“, betont Rainer Peltzer, Stadtbeauftragter der Malteser. Dabei gehe es nicht um Einzel- oder Bargeldspenden, die die Malteser-Mitgliederbeauftragten ohnehin nicht annehmen dürfen. „Wichtig ist für uns eine planbare Unterstützung, damit unsere Hilfsangebote auch in Zukunft für unsere Bürger in Kevelaer zuverlässig zur Verfügung stehen können.“ Die aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiter sind auf eine breite Unterstützung durch Fördermitglieder angewiesen. „Guter Wille allein genügt nicht, um unserer Dienste professionell anbieten zu können“, betont er. Der Verband investiere viel Geld in die Ausbildung und Ausstattung der ehrenamtlich Aktiven, welche lediglich durch Erlöse von beispielsweise Sanitätseinsätzen oder Spenden nicht gedeckt werden könne. Hinzu kommt, dass gerade in letzter Zeit wichtige Investitionen unvermeidbar geworden seien, „da wir uns vergrößert haben und in die neue Dienstelle am Ossenpaß 14 gezogen sind.“ Aufgaben und Anforderungen an die Hilfsorganisationen wachsen von Jahr zu Jahr und so werden auch die Einsatzbereiche der Malteser immer vielfältiger. Das Spektrum reicht vom Sanitätsdienst, Jugend- und Seniorenarbeit über den Katastrophenschutz bis hin zur Ausbildung.