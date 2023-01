Kursus in Kevelaer „Wir sind stark“: Mädchen lernen, sich zu behaupten

Im Zuge des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen startete an den weiterführenden Schulen in Kevelaer unter dem Motto „Wir sind stark“ ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus für Mädchen ab elf Jahren. Das Projekt wurde von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt in Kooperation mit den weiterführenden Schulen, der ausgebildeten Trainerin Britta Tiggelkamp und der Kriminalprävention / Opferschutz der Kreispolizei Kleve angeboten. Einmal pro Woche konnten junge Mädchen und Frauen an den Themen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung arbeiten.