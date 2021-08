Aktion von Stadt Kevelaer und Westenergie : Jetzt noch bewerben für den Klimaschutzpreis

Kevelaer Klimaschutzmanagerin Lea Heuvelmann hofft auf auf viel Resonanz. Gesucht werden besondere Ideen und Konzepte rund um den Klimaschutz.

Dirk Krämer, Kommunalmanager bei Westenergie, betont: „Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis fördern wir Bewusstsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und können dadurch vor Ort dafür werben, sich ebenfalls für den Umweltschutz stark zu machen. Wir freuen uns auf die tollen Ideen und Projekte, die in den Städten und Gemeinden umgesetzt werden. Die eingereichten Aktivitäten können noch in der Planung, gerade in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein.“

Bewerberinnen und Bewerber können eine kurze Beschreibung ihres Projekts bis zum 15. September direkt per Post an das Rathaus oder per Mail an lea.heuvelmann@kevelaer.de senden. Für Rückfragen steht Lea Heuvelmann gerne auch telefonisch unter 02832 122740 zur Verfügung.