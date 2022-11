In Kevelaer am Kapellenplatz : Lkw fährt den „Pilger“ um

In Kevelaer am Kapellenplatz

Kevelaer Die Statue in Kevelaer am Kapellenplatz ist aus dem Fundament gerissen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf Hinweise.

Seit drei Jahren stand die Pilgerfigur am Übergang von Kapellenplatz zu Hauptstraße frisch restauriert an ihrem Platz. Jetzt ist der Skulptur ordentlich zugesetzt worden. Die Figur ist aus der Verankerung gerissen, Steine am Boden sind lose, es scheint fast so, als könne der Pilger bei der nächsten größeren Erschütterung ganz umkippen.