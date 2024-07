Zusätzliche Fahrten bis Geldern Kevelaer will Buslinie 73 wie bisher fortführen

Keine andere Buslinie in der Region hatte im vergangenen Jahr für so viele Diskussionen gesorgt wie die Linie 73. Die Route, die ursprünglich Kevelaer mit dem Flughafen Weeze verbindet, war vor einiger Zeit um zusätzliche Fahrten über Twisteden und Lüllingen nach Geldern erweitert worden. Auf diese Weise hatten vor allem Schüler und Schülerinnen aus Twisteden, die in Geldern zur Schule gingen, eine weitaus kürzere Anfahrt.