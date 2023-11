Kevelaer im Licht als Besuchermagnet Wenn die Innenstadt von Kevelaer leuchtet

Kevelaer · „Kevelaer im Licht“ ist wieder ein Besuchermagnet. Die City war bereits am Freitagabend voll, am Samstag gibt es den zweiten Teil des beeindruckenden Events in der City.

04.11.2023, 09:20 Uhr

Die Besucher konnten den Beginn von „Kevelaer im Licht“ offenbar gar nicht erwarten. Schon lange vor dem offiziellen Start des Events in der City bildete sich eine lange Schlange vor der St.-Antonius-Kirche am Roermonder Platz. Alle warteten darauf, dass sich die Türen öffneten, um die spektakuläre 3-D-Show im Gotteshaus zu sehen. Das Team des Konzert- und Bühnenhauses unter Federführung von Alex Zellmann hatte dort die Schöpfungsgeschichte mit Licht und Musik eindrucksvoll in Szene gesetzt. Und auch im weiteren Verlauf des Abends wurde die Warteschlange vor St. Antonius kaum kürzer. Die Besucher warteten geduldig, um die etwa 15 Minuten lange Show zu erleben. Der große Zuspruch hier zeigte deutlich, dass „Kevelaer im Licht“ erneut ein Besuchermagnet ist. Viele lockt das Lichterevent in die Stadt. Laut Wirtschaftsförderung ist „Kevelaer im Licht“ die Veranstaltung, die den größten Einzugsbereich hat. Das zeigten auch die vielen Autokennzeichen aus dem Ruhrgebiet oder Münsterland. Parkplätze waren gefragt. An beleuchteten Bäumen und Discokugeln vorbei werden die Besucher über Hauptstraße und Busmannstraße zum Kapellenplatz geführt. Hier ist die Kerzenkapelle in tiefes Blau getaucht während die imposante Fassade der Basilika grün angestrahlt wird. Auch das Priesterhaus ist Teil der Lichtinstallation, hier sind bewegliche Videoprojektionen zu sehen. Vor der Antoniuskirche bildete sich eine lange Wartschlange. Foto: Latzel Zusammen mit den vielen brennenden Kerzen und der erleuchteten Gnadenkapelle entsteht so eine ganz besondere Stimmung im Zentrum von Kevelaer. Kulinarische Angebote der lokalen Gastronomen sowie von Vereinen ergänzen das Programm. Besondere Speisen wie Käsespätzle, Waffeln, Champignonpfanne mit Kräuterquark, Pinsa, Paella sowie Glühwein, Kinderpunsch, heißer Kakao, Bier, Softgetränke und Cocktails runden den Abend ab. Auch die Geschäftsleute beteiligen sich, in vielen Läden gibt es an beiden Tagen verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr und besondere Angebote vor den Geschäften. Zwei leuchtende Chamäleons sind als Walking-Acts in den Straßen unterwegs. Am heutigen Samstag, 4. November, ist „Kevelaer im Licht“ noch einmal von 18 bis 22 Uhr zu erleben. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön ist Kevelaer im Licht

(zel)