Hendrik Duryn erstellt Film für Stadtspiel-App „Der Lehrer“ dreht mit Schülern in Kevelaer

So ist das also beim Film. Da wird gemogelt. Von Anfang an. Hendrik Duryn gestikuliert mit den Händen auf dem Schulhof, schultert eine imaginäre Kamera und sagt zu Mark Zdunnek: „Wir drehen die Szene mit der Lea hier und dann später noch mal auf der anderen Seite, damit wir den schönen Wasserturm von Kevelaer im Hintergrund haben.“ Der Zuschauer soll später denken, dass beides am selben Ort gefilmt wurde. „Das werden die Kevelaerer doch merken“, gibt der Kameramann zu bedenken. Duryn schüttelt den Kopf. „Wetten, dass das keiner merkt? Die Kids interessieren sich nicht dafür, ob etwas logisch ist, die wollen etwas haben, das sie packt.“