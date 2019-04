Tourismus in Kevelaer : Kevelaer legt die Fahrradpause ein

Kevelaer Am Sonntag dreht sich in der Innenstadt wieder alles um den Drahtesel. Es gibt jede Menge Informationen, auch die Geschäfte haben geöffnet. Aus dem Wunsch der Grünen nach einem autofreien Sonntag wurde allerdings nichts.

Peter-Plümpe-Platz Der Aktionstag am Sonntag ist auch der Einstieg in die Bürgerbeteiligung zum Peter-Plümpe-Platz. Die Verwaltung ist bei der Fahrradpause mit einem eigenen Infostand zu den Planungen vertreten.

Mehr als 30 Aussteller sorgen für jede Menge Leben auf dem Platz. Neben verschiedenen Zweiradhändlern, die die neuen Modelle vorstellen, gibt es auch Ungewöhnliches zu entdecken. Der Verein RSV Falke ist mit einer Einrad-Show vor Ort. Ein paar Meter weiter steht das fünf Meter hohe Bike-Looping, das sich bereits im vergangenen Jahr als Publikumsmagnet erwies. Wer lieber auf dem Boden bleibt und in die Pedale tritt, der kann das Spinning-Angebot vom Gesundheits- und Fitnesszentrum Steps nutzen. Von der Verkehrswacht gibt es einen Verkehrssicherheitsparcours für Kinder. Mit seinem Theaterfahrrad ist Walk-Act Jörn Kölling unterwegs und macht auf die Veranstaltung auf dem Peter-Plümpe-Platz aufmerksam. Schön anzusehen und Werbung für die Region machen die ausgestellte Draisine aus Kranenburg und die Rikscha am Stand vom Sport- und Tagungshotel De Poort. Tatjana van Went bietet eine Kunstaktion an. Kevelaer wäre nicht Kevelaer, wenn es nicht auch ein sakrales Angebot geben würde. Am Morgen startet vom Airport Weeze die Fahrradwallfahrt Richtung Kevelaer. Um 13.30 Uhr findet ein Wortgottesdienst mit Segnung auf dem Kapellenplatz statt. Spannend wird es, wenn die Gewinner des Fotowettbewerbs um 14.30 Uhr bekannt gegeben werden. 43 Fotos von Hobby-Fotografen wurden eingereicht. Alle Fotos werden bei der Fahrradpause gezeigt und auch später noch in Kevelaerer Geschäften und dem Café Binnenheide.