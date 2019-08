„Lei.La“-Projekt : Zuflucht und Nahrung für viele Tiere

Rainer Mott (r.) mit Peter Gräßler in einem Blühstreifen auf einem seiner Felder. Foto: Klatt

Landwirt Rainer Mott aus Winnekendonk fördert mit dem Anlegen von Blüh- und Schonstreifen die Artenvielfalt in der Region. Bei dem Antrag für das Förderprogramm berät ihn ein Fachmann des „Lei.La“-Projekts.

Es summt und brummt zwischen den bunten Blüten. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge steuern ihre Nahrungsquellen an. Doch auch für etwas größere Tiere ist diese Stelle am Rand eines Ackers interessant. „Der Blühstreifen ist auf Niederwild wie Hasen, Fasane, Rebhühner und Kiebitze ausgerichtet“, sagt Rainer Mott. Seit Jahren verzichtet der Landwirt aus Winnekendonk darauf, einen Teil seines Landes für den Anbau zu nutzen. Die Fläche überlässt er der Natur. Und beim bürokratischen Verfahren rund um die Förderung unterstützt ihn das Projekt „Leistende Landschaft“ (Lei.La).

Motts Engagement für den Erhalt und die Steigerung der Artenvielfalt am Niederrhein begann weit vor dem Start der „Lei.La“-Aktion in Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal. „Seit 15 Jahren bin ich beim Wasserrahmenrichtlinienprogramm dabei“, berichtet er. Und das Blüh- und Schonstreifenförderprogramm für Landwirte setzte 2015 ein. „Es gibt in NRW 20 bis 30 Förderprogramme für Biodiversität“, weiß Peter Gräßler von der Landwirtschaftskammer NRW, der seit September 2018 als Biodiversitätsberater in der Leader-Region „Lei.La“ tätig ist. Da gebe es Laufzeiten von einem Jahr und von fünf Jahren. Und es gebe immer andere Auflagen, die nicht immer zu den Betrieben passen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Gräßler ist im Rahmen von Lei.La dafür da, die Landwirte bei der Antragstellung zu beraten und zu begleiten. So wie er das auch bei Mott gemacht hat. Gräßler: „Die Betriebe haben da mal was aufgeschnappt und wollen genauere Informationen haben.“

Info Wie das Programm in der Region verankert ist Leader Die Abkürzung entspringt einer französischen Bezeichnung und steht für „Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ (französische Abkürzung für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“). Die Förderung der ländlichen Entwicklung ist Teil der gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP). Die GAP beruht auf den zwei „Säulen” Marktstützung und Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe sowie Entwicklung ländlicher Regionen. Zentrales Förderinstrument der EU zur ländlichen Entwicklung im Rahmen der 2. Säule ist der „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER). Förderziel ist die Unterstützung einer sektorübergreifenden Regionalentwicklung zur Steigerung der Wirtschaftskraft und Lebensqualität in ländlichen Regionen sowohl für Familien von Landwirtinnen und Landwirten als auch für die breitere ländliche Bevölkerung. Leader ist Bestandteil des NRW-Programms Ländlicher Raum 2014-2020. Lei.La Die Städte Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen mit ihren Ortsteilen bilden die Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La). Träger der regionalen Zusammenarbeit in der Leader-Region ist der Verein Leistende Landschaft, der am 26. Januar 2016 als eingetragener, gemeinnütziger Verein gegründet wurde. Vorstand Vorsitzender des Vereins ist Dr. Dominik Pichler (Bürgermeister der Stadt Kevelaer), die stellvertretende Vorsitzende ist Margret Voßeler-Deppe (Präsidentin der Rheinischen Landfrauen), Schatzmeister ist Wilfried Bosch (Volksbank an der Niers).

Nach den Vorbildern in der Zülpicher Börde und im Münsterland wurde die Stelle von Gräßler in der Leader-Region „Lei.La“ implementiert. Sein Büro hat er im Versuchszentrum Gartenbau in der Hans-Tenhaeff-Straße 40/42 in Straelen (Telefon 02834 704124, mobil 0151 55304048, E-Mail peter.graessler@lwk.nrw.de). Doch oft ist er natürlich zu den Antragstellern unterwegs. Mit ihnen bespricht er Fragen wie „Wann muss gesät werden?“, „Welches Saatgut ist geeignet?“, „Was passt in die Fruchtfolge?“.

56 Betriebe in den vier „Lei.La“-Städten haben bisher Gräßlers Beratung in Anspruch genommen.Davon nehmen laut Gräßler 52 Betriebe Flächen aus der intensiven Produktion heraus und stellen so insgesamt mehr als 60 Hektar zugunsten der Biodiversität zur Verfügung. Das entspricht etwa einer Fläche von 84 Fußballfeldern.

Fünf Jahre können sich an den ausgewählten Stellen festgelegte Saatgutmischungen wie Gräser, Zwischenfrüchte wie Sonnenblume, Raps, Klee oder Bienenweide ausbreiten. Blühstreifen dienen vielen Tierarten als Rückzugs- und Nahrungsraum. Lebensräume werden vernetzt, die Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten wird gefördert, die biologische Vielfalt in der Kulturlandschaft und die Schönheit des Landschaftsbildes nehmen zu. Der Blühaspekt spiele während der fünf Jahre eine immer geringere Rolle, so Gräßler. Nach und nach rücke die Rolle von Gras als Versteck und Brutplatz in den Vordergrund. Die Insektenarten ändern sich. „Es muss nicht immer blühen, damit es Biodiversität ist“, erklärt der Berater. Die Förderung der Teilnehmer soll den Ertragsausfall decken und für Saatgut und weitere Kosten aufgewendet werden.