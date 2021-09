Kevelaer : Kursus zum Thema Demenz

Kevelaer An drei Tagen wird umfassend über das Thema Demenz informiert. Angehörigen sollen sich nicht allein gelassen fühlen. Veranstaltungsort ist die AWO Seniorenberatung Helmahilft in Kevelaer.

Ein Leben mit Menschen mit Demenz ist oft schwierig. Überwiegend sind es Angehörige, die sich kümmern und Menschen mit Demenz in der eigenen Häuslichkeit versorgen und pflegen.

Um über das Thema Demenz und die damit verbundenen Herausforderungen zu reden, um die Situation für pflegende Angehörige zu erleichtern und die Veränderungen des erkrankten Angehörigen besser zu verstehen, bietet der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AWO Seniorenberatung Helmahilft den Schulungskurs „Leben mit Demenz“ in Kevelaer an.