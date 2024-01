Unternehmerfrühstück der Kreis-Wirtschaftsförderung Kevelaer auf dem Weg zum Kurort

Jüngst wurde das Inhalatorium im Solegarten St. Jakob in Betrieb genommen. Dort kann die Thermalsole im geschlossenen Raum noch intensiver inhaliert werden. All das seien gute Voraussetzungen, so der Bürgermeister, um die Auszeichnung als staatlich anerkannter Kurort zu erlangen. Weiterhin, so Pichler, arbeite er mit Politik und Verwaltung daran, dass Kevelaer ein Gesundheitsstandort bleibt und als solcher noch ausgebaut wird. So soll ein Ärztehaus auf einer Neubaufläche entstehen.