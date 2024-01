Die „Heilige Sippe“ kehrt nach Wetten zurück Vergessenes Kunstwerk aus Wetten wieder entdeckt

„Wir sehen hier nur einen Ausschnitt des ursprünglichen Bildes“, erklärt Hartjes. Vor seiner Verwendung als Rückwand des Bücherschranks war das Fragment Teil eines sogenannten Altarretabels, also ein großes Bild eines mittelalterlichen Altaraufsatzes. Als der Altar nicht mehr genutzt wurde, hatte man das Kunstwerk offenbar zersägt und zum Teil zum profanen Möbelstück umgebaut. Was mit den weiteren Fragmenten geschah, liegt im Dunkel der Geschichte. „Es ist auch nicht klar, wann das geschehen ist“, erläutert Hartjes. Über den ursprünglichen Altar ist nichts bekannt, eigentlich nicht mal, ob er wirklich in Wetten stand. „Die Darstellung ist typisch für einen Marienaltar, ein solcher ist in Wetten für das Jahr 1497 belegt“, weiß der Doktorand. Unstrittig ist jedenfalls, dass das Kunstwerk im Wettener Pfarrhaus sein Dasein als Bücherschrank fristete, „die Verbindung nach Wetten ist also in jedem Fall gegeben“.