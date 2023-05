Kultur im Priesterhaus Kevelaer Raus aus dem Hamsterrad

So spielt er: leidenschaftlich, nachdenklich, traurig, impulsiv und mitunter auch ironisch-humorvoll einen Hamster, dessen ganzes Leben bekanntlich schnell verfliegt. So deutet der Untertitel des Buches nicht von ungefähr auf diese beschränkte Zeit hin: „1990 – 1990“ heißt es dort. „Wie schnell unser Leben so dahinzieht, ist uns allen bewusst“, so der Theologe Rütten. „Die wesentliche Frage ist ja: was fange ich an mit meiner Zeit? Was stiftet Sinn? Was gibt Orientierung?“