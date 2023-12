Mit Mitteln aus der Stiftung von Schulte Staade Kreuzigungsgruppe in Kevelaer erstrahlt in neuem Glanz

Am Grab des langjährigen Wallfahrtsrektors werden sich am Samstag, 13. Januar, Förderer der Stiftung treffen, um später das Jahresamt für Richard Schulte Staade in der Marienbasilika zu feiern. „Zu diesem Jahresamt, das wir in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr feiern, sind alle eingeladen, die sich mit Richard Schulte Staade und seinem Wirken für Kevelaer verbunden fühlen“, lädt Wallfahrtsrektor Gregor Kauling ein.