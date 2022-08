Unfall in Kevelaer mitten im Einsatz : Krankenwagen stößt auf Kreuzung mit Polo zusammen

Kevelaer Ein Krankenwagen war mit einer verletzten Frau in Kevelaer unterwegs zum Krankenhaus. Auf der Fahrt dorthin wurde der Wagen in einen Unfall verwickelt.

Ein schwerer Unfall, an dem auch ein Krankenwagen im Einsatz beteiligt war, ereignete sich am Freitagmittag in Kevelaer. Wie die Polizei berichtet, war ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 12.35 Uhr auf der Weller Landstraße in Richtung der Bundesstraße 9 unterwegs. Im Fahrzeug befand sich eine verletzte Frau, die zum Krankenhaus gebracht werden sollte.