Offene Jugendeinrichtung mit Verwaltungszentrum Kevelaers 14,3-Millionen-Euro-Projekt

Der Umbau der ehemaligen Virginia-Satir-Schule in Kevelaer zu einer zukunftsorientierten, offenen Jugendeinrichtung mit Verwaltungszentrum an der Kroatenstraße schreitet voran. Die Fertigstellung ist für Juli 2024 geplant. Im Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement berichtete Oliver Droop vom Architekturbüro Michael van Ooyen von den Arbeiten und stellte eines klar: „Es war immer noch die richtige Entscheidung, im Bestand zu arbeiten.“ Das neue Gebäude, in das unter anderem das Jugendzentrum Kompass einzieht, wird aus dem sanierten Altbau bestehen und einem neuen Gebäude. „Es rechnet sich schon“, sagte Droop über die Sanierung des alten Gebäudes. „Die Alternative wäre: Alles abbrechen und alles neu erstellen.“ Auch unter dem CO 2 -Aspekt sei die Nutzung der Altsubstanz richtig. Auch wenn sich dabei die ein oder andere Überraschung ergeben hätte. „In den 50er Jahren wurde alles verbaut, was man so an Bausubstanz hatte“, sagte Droop. Da musste einiges abgetragen werden. Außerdem mussten ein paar Wände weichen. „Unser Ziel war es, die Räumlichkeiten wesentlich offener zu gestalten und viele Räume miteinander zu verbinden“, so Droop. Am Ende entsteht im Erdgeschoss ein großer, offener Aufenthaltsraum für die Jugendlichen sowie eine Küche und ein Besprechungsraum. Im Untergeschoss des Jugendzentrums ist Platz für eine Chill-Lounge mit Partyraum sowie einen Werkraum. Die Barrierefreiheit wird durch einen Aufzug gewährleistet.