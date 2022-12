Aktion der Konfirmanden in Kevelaer 126 Päckchen für die Tafel

Pfarrerin Karin Dembek war ganz begeistert: Genau 126 Päckchen waren es, die sich da bei der evangelischen Kirchengemeinde stapelten. „Damit haben wir 45 Geschenke mehr als im Vorjahr zusammen bekommen“, berichtet sie. Zahlreiche Gemeindemitglieder und die Eltern der Konfirmanden hatten gespendet. Mit viel Eifer hatten die 22 Konfirmandinnen und Konfirmanden Kaffee, Tee, Plätzchen, Schokolade oder weihnachtliche Deko als Geschenke verpackt. Als Teil der Konfirmandenarbeit überreichten die Jugendlichen die Päckchen anschließend an die Tafel in Kevelaer. Die gab die Präsente kurz vor dem Fest an Bedürftige aus. „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern“, sagt Karin Dembek.