Mehrtagestour der Kolpingsfamilie Kolping Kevelaer radelt im Regen nach Nimwegen

Voller neuer Eindrücke ging es dann auf den echten Städtetrip durch Nimwegen. Hier erwartete die Gruppe ein ganz besonderes Highlight, die Vierdaagse-Feesten. Über 20 Großbühnen mit rund 1000 Programmpunkten an insgesamt sieben Tagen. Das größte Open-Air-Fest in den Niederlanden. Seit 1970 feiern die Menschen in Nimwegen dieses Fest rund um die Laufveranstaltung „Vierdaagse“, die in diesem Jahr fast 50.000 Teilnehmende zählt.