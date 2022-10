Ehrungen in Kevelaer : Garten am Schulzentrum mit Klimaschutzpreis ausgezeichnet

Garten am Schulzentrum mit Klimaschutzpreis ausgezeichnet

Ehrungen in Kevelaer

Kevelaer Stadt Kevelaer und Westenergie prämierten auch die „Reparier-Bar“ und die Grundschule St. Antonius für ihren Einsatz für Natur und Umwelt.

Das Schulzentrum Kevelaer gewinnt mit dem Schulgarten-Projekt und den dort stattfindenden Angeboten den ersten Platz beim Westenergie Klimaschutzpreis. Für das Engagement rund um den Schutz von Klima, Umwelt und Artenvielfalt wird das Schulzentrum mit einem Preisgeld in Höhe von 1250 Euro honoriert. Mithilfe der Garten AG konnten in den vergangenen Jahren bereits viele umweltfreundliche Projekte umgesetzt werden. Dazu gehört die gemeinsame Installation einer Tröpfchenbewässerung im Treibhaus, der Anbau von eigenem Tierfutter sowie das achtsame Recyceln unterschiedlichster Gegenstände.

Den zweiten Platz des Westenergie Klimaschutzpreises und damit 750 Euro erhält der gemeinnützige Verein „Reparier-Bar“. Das Motto des Vereins lautet „Reparieren statt wegwerfen“. Die 38 ehrenamtlichen Helfenden reparieren defekte Gegenstände und Geräte. So setzt sich der Verein für Nachhaltigkeit ein und wirkt einer Wegwerfgesellschaft entgegen. Zukünftig möchte der gemeinnützige Verein auch die ortsansässige Gesamtschule in Form eines Aktionstages miteinbeziehen.

Den dritten Platz sicherte sich die St. Antonius Grundschule Kevelaer mit ihrem Projekt „Antonius for future“. Dabei haben alle Schüler und Schülerinnen an sechs unterschiedlichen Teilprojekten teilgenommen. Bei diesen Projekten konnten sich die Kinder ausführlich über wichtige Themen der Nachhaltigkeit informieren und auch selbst neues Wissen erarbeiten. Mit diesem Engagement gewinnt die Schule ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.