In der City von Kevelaer Kinder sorgen für originellen Schmuck auf dem Krippenmarkt

Somit machte am Mittwochmorgen die erste Abteilung der „Spielgruppe Vergißmeinnicht“ am Mechelner Platz den Anfang und verschönerten eine große Tanne mit „Sterne in Sternen“. Die zweite Gruppe kam mit allen anderen zusammen am Donnerstag und hängte die ersten großen, gelben Sterne auf. Auf dem Kapellenplatz wurde in aller Frühe mit drei Klassen der St. Antonius Grundschule gestartet, die bei der Materialwahl auf Kunststoffperlen setzte, die zu verschiedensten Formen zusammengelegt und per Bügeleisen zusammengeschweißt wurden, und hübsche Kreise aus bunten Perlen aufgereiht hatten.