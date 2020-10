Ehrenamt in Kevelaer : Secondhandladen „KuK“ braucht Unterstützung

Kevelaer Aktuell werden gut erhaltene Baby- und Kinder-Winterkleidung benötigt. Spenden können während der Öffnungszeiten vorbeigebracht werden. Zudem sucht das Team weitere Helfer.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Secondhandladen „KuK“ in der Amsterdamer Straße 25 in Kevelaer unterstützen hilfsbedürftige Familien, Alleinerziehende und vor allem Kinder. Allerdings fehlt es im Laden zurzeit an Kinder-Winterkleidung. Deshalb appellieren die Ehrenamtler jetzt an die Bevölkerung, insbesondere gut erhaltene Baby- und Kinder-Winterkleidung bis Größe 176 sowie Kinderwagen, Bettchen und Kinderhochstühle zu spenden. Die Spender werden gebeten, die Sachspenden während der Öffnungszeiten vorbeizubringen.