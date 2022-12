Besonderes Projekt von Kevelaer-Marketing Kinder für Dreh mit dem „Lehrer“ gesucht

Kevelaer · Die Stadt Kevelaer will eine besondere App entwickeln. Dazu wurde Schauspieler Hendrik Duryn verpflichtet, der für das Projekt in Kevelaer mit Kinder und Jugendlichen aus der Stadt drehen will.

22.12.2022, 17:00 Uhr

Hendrik Duryn kommt für den Dreh nach Kevelaer (Archivfoto). Foto: Dicks, Frank

Von Sebastian Latzel