Projekt mit Sportvereinen : Das Stiftungsvermögen gut investiert

Vertreter der Kerpenkate-Stiftung und der Sportvereine, die am Projekt für Kinder beteiligt sind. Foto: Latzel

Kevelaer Die Kerpenkate-Stiftung unterstützt Projekte für Kinder und Jugendliche in Kevelaer. Dieses Mal startete sie Projekte mit Sportvereinen.

Da hatten die Verantwortlichen der Kerpenkate-Stiftung ein gutes Händchen. Sie investierten das Stiftungsvermögen in eine Immobilie an der Hüls. „Wir haben aus dem Geld Beton gemacht“, meinte Karl Aengenheyster, Vorsitzender der Kerpenkate-Stiftung. Eine richtige Entscheidung, wie sich inzwischen zeigt. Denn Immobilien sind gefragt und durch die 13 Mietwohnungen gibt es jetzt gute Einnahmen. „Die Rendite hat sich mehr als verdoppelt“, sagt Aenenheyster.

Und eben das kommt dann auch verschiedenen Projekten in der Wallfahrtsstadt zugute. Denn Ziel der Stiftung ist es, Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien zu unterstützen. Der Kerpenkate-Fonds besteht seit Anfang der 90er Jahre. Die Familien Wolters und Gilles hatten damals Grundstücke in Winnekendonk (Kerpenkate) an diesen Fonds übertragen. 2016 erfolgte die Umwandlung in eine Stiftung.

Diesmal startete die Stiftung ein Projekt mit den Sportverienen. Der Kevelaerer SV, Union Wetten, Viktoria Winnekendonkonk und DJK Twisteden machen dabei mit, In den Vereinen werden über die Stiftung 95 Kinder ganz konkret unterstützt. Sie erhalten jeweils 70 Euro als Zuschuss zur Trainingskleidung. „Wichtig war uns dabei, dass alles ganz unbürokratisch abläuft“, erläuterte Aengenheyster. Das bedeutet konkret, dass die Vereine völlig freie Hand hatten, welchen Kindern sie den Zuschuss zukommen lassen. „Die Vereine und Trainer dort wissen doch selbst am besten, wer eine solche Unterstützung benötigt, die sehen doch, wer mit kaputten Fußballschuhen kommt, weil sich die Eltern keine neuen leisten können.“ Alles laufe ohne Antrag und auf Vertrauensbasis. Wichtig sei der direkte Draht. Und so erreiche man eben auch Kinder, deren Eltern Hemmungen hätten, sich von alleine an den Verein zu wenden, um um eine Unterstützung zu bitten. Die Hilfe erfolgt zumeist ganz konkret. Die Trainer begleiten die Kinder sogar beim Einkaufen des Trainigsmaterials. „Es ist sichergestellt, dass das Geld auch wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird“, sagten die Vertreter der vier Vereine jetzt bei einem Pressetermin, bei dem das Projekt vorgestellt wurde.

Und da es so gut angekommen ist, soll es auch 2023 fortgesetzt werden. Dann sollen weitere Kinder eine Förderung bekommen und so dafür gesorgt werden, dass der Nachwuchs den Vereinen treu bleibt.

Die Kerpenkate-Stiftung unterstützt auch eine Ferienmaßnahme für Schwerst- und Mehrfachbehinderte und zahlt einen Zuschuss an den Runden Tisch Flüchtlinge. Das Geld soll Kindern aus der Ukraine zugute kommen. Außerdem wird in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Ferienfreizeit in den Herbstferien für 20 Kinder aus sozialschwachen Familien organisiert.

Zudem gibt es Schwimmkurse,m deren Zahl wegen der großen Nachfrage sogar erhöht wurde. Hier sind noch Plätze freu. Dafür sind allerdings nur Kinder zugelassen, deren Eltern Hartz IV beziehen. Ein entsprechender Nachweis ist nötig. Anmeldungen sind über die Stadt möglich. Für die Freizeit ist ein Haus auf einer Insel für eine Woche gebucht, die Kinder können hier kostenlos Ferien machen.