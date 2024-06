Neues von der Kerpenkate-Stiftung Fast 100.000 Euro für 1000 Kinder in Kevelaer

Um Kinder, die eine finanzielle Unterstützung nötig haben, zu erreichen, wird eng mit den Schulen und Kindergärten zusammen gearbeitet. „Die Verantwortlichen von Kindergärten und Schulen wissen am besten, wer zu fördern ist“, sagt Heinz Lamers. Allen Beteiligten ist eines wichtig: Anonymität. Niemand soll an die Öffentlichkeit gezerrt werden, nur weil er Hilfe braucht. Rektorin Helga Dückers-Janßen von der St.-Hubertus-Grundschule erklärt, wo es bei Familien mal eng werden kann und wo Unterstützung nötig ist. Schulbücher, Bastelmaterial, all das werde immer teurer. Auch der regelmäßige Beitrag zur Klassenkasse oder die Klassenfahrt ist nicht für alle zu stemmen. An der Overberg/ St. Norbert Grundschule mit ihren zwei Standorten werde das Geld solidarisch für alle eingesetzt, erklärt Schulleiterin Margarete Wahlen, etwa für das gesunde Frühstück, für das Eltern dann nur einen kleinen Obulus zahlen müssen. Erstmals mit dabei sind auch die beiden weiterführenden Schulen Kevelaers. Das Ziel sei, Hilfe zu leisten, damit alle Kinder teilhaben können, sagt Oberstufenkoordinator Tristan Tiedtke von der Gesamtschule. Dazu gehören manchmal auch neue Sportschuhe, die Eltern sich nicht für ihr Kind leisten können. Aber auch Klassenfahrten und Ausflüge können Familien finanziell vor Herausforderungen stellen. Auch Dominika Blomberg, Mittelstufenkoordinatorin beim Gymnasium, kennt Fälle, in denen Kinder kurzfristig eine finanzielle Unterstützung brauchen. Genau da setzt die Hilfe durch die Stiftung an.