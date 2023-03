Neue Zahnärztin in Kevelaer Kathrin Klein steigt in Praxis des Vaters mit ein

Kathrin Klein hat an der Riga-Stradins-Universität ihr Studium (auf Englisch) abgeschlossen und an der RWTH Aachen promoviert. Zahnärztlich gearbeitet hat sie bislang unter anderem in der oralchirurgischen Fachzahnarztpraxis Wilke in Korbach. „Ich habe aus meiner Tätigkeit in der Oralchirurgie die Sedierung als Behandlungsmöglichkeit mitgebracht. Patienten können hiermit komplett angstfrei behandelt werden ohne die Risiken einer Vollnarkose“, verspricht die junge Medizinerin. „Ich freue mich sehr, in ein tolles Team einzusteigen, mit dem ich teilweise schon seit der Kindheit vertraut bin, in dem wir aber dennoch Verstärkung gebrauchen können.“