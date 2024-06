Neue Route durch die Stadt Ein Baumspaziergang durch Kevelaer

Die Baumspaziergang-Karte wurde in diesem Jahr aktualisiert und um den Kevelaerer Südpark ergänzt. Auf dieser vor fast 40 Jahren angelegten ruhigen Grünfläche finden sich nicht nur einheimische Gehölze, sondern auch einige exotische Arten wie zum Beispiel der Urweltmammutbaum. Diese Baumart wurde erst 1941 in einer abgelegenen Bergregion Chinas entdeckt und war zuvor nur durch Fossilien bekannt. Seitdem wird sie gerne als Zierbaum in Parks gepflanzt.