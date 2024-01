Frischer Wind in Kevelaer Karnevalsjugend wird Probemitglied bei Geselligen Vereinen

Angesichts dieser Historie ist es jedes Mal fast eine Sensation, wenn ein neuer Verein den Geselligen Vereinen beitritt. Und so ein Ereignis könnte kurz bevorstehen: Die Karnevalsjugend Kevelaer will testen, wie es bei den „Geselligen“ so ist. Ein Jahr will der Verein erst mal „auf Probe“ mitmachen. Das war ausdrücklicher Wunsch der Nachwuchstruppe, die selbst erst einmal sehen möchte, ob es passt. „Wir wollen einfach mal schauen, ob das das richtige für uns ist“, sagt Julian Binn, Kassierer der Karnevalsjugend. Eigentlich habe man aber den festen Willen, später auch mitzumachen. „Die Geselligen Vereine haben einfach einen hohen Stellenwert in Kevelaer. Da dabei zu sein, hilft uns als jungem Verein auch, um noch besser anerkannt und wahrgenommen zu werden.“