240 Teilnehmer unterstützen Kampf gegen den Krebs Emotionale Momente bei Big Challenge in Winnekendonk

Die Idee „Big Challenge: Aufgeben kommt nicht in Frage – Sportlich aktiv gegen Krebs!“ – unter diesem Motto steht die Veranstaltung, die in Winnekendonk gegründet wurde. Der Verein BIG-Challenge ist seit 2014 aktiv und konnte bereits über 1,64 Millionen Euro Spendengelder an 14 verschiedene Forschungsprojekte ausschütten.



Die Strecken Die Sportler nehmen die Herausforderung auf dem 42 Kilometer Rundkurs für Radler und Marathonläufer oder auf dem 8,2 Kilometer langen Kurs für Läufer an und schwitzen für den guten Zweck. Das Ziel ist nicht, einen Podestplatz zu erringen, sondern Spendengelder für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln und sportlich vielleicht an die eigenen Grenzen zu gehen.

Ziel ist, eine möglichst hohe Spendensumme an die Deutsche Krebshilfe überweisen zu können. Durch die ehrenamtliche Organisation gehen 100 Prozent der Gelder jährlich in ein Projekt bei der Krebshilfe. Dieses Jahr wird für die Forschung der Uniklinik Aachen zu „Künstliche Intelligenz als Unterstützung gegen Tumore“ gespendet.