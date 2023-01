Polizei sucht Zeugen in mehreren Fällen Kamera filmt Täter bei Einbruch in Pizzeria

Zu einem Handtaschenraub ist es in Weeze am Montag gegen 17.45 Uhr an der Straße Zur Geizefurt gekommen. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, stahl ein bislang unbekannter Täter einer 76-jährigen Frau die Handtasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Loestraße beziehungsweise Alter Markt. In der schwarzen Tasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon, eine Kredit- sowie eine Versichertenkarte. Die Frau, die bei dem Raub nicht verletzt wurde, beschreibt den Mann wie folgt: Er ist schlank und etwa 18 bis 22 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung mit einer Kapuze oder Mütze. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.