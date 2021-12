Gutes tun : Neuer Kalender für Aktion pro Humanität

Das Ehepaar Klein beim Fotoeinsatz. Die Ergebnisse gibt es als Tischkalender zu sehen. Der Erlös ist für Aktion pro Humanität. Foto: Klein

Kevelaer Das Mediziner-Ehepaar Dr. Roland und Angelika Klein ist nicht nur rein praktisch in Projekte in Benin eingebunden. Beide fotografieren leidenschaftlich gerne. So sind zwei ganz unterschiedliche Kalender entstanden.

Das Kevelaerer Mediziner-Ehepaar Dr. Roland und Angelika Klein engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Projekt in Benin von Aktion pro Humanität. Das Ehepaar hat noch eine weitere Leidenschaft: das Fotografieren. Man hält unwillkürlich die Luft an – so zart, so ins Bild und in die Landschaft gehaucht ist dieser Wintertag am Niederrhein – man spürt förmlich, wie die Kälte leichte Eismäntelchen um die Zweige der kahlen Bäume gewickelt hat, die brav in Reih und Glied die Landschaft in schmale Streifen teilt. Und dann sind da diese farbenprächtigen Impressionen aus einem fernen Winkel der Erde, der so schön und so arm, so fröhlich und traurig zugleich ist. Entstanden sind zwei völlig unterschiedliche Fotokalender.

Neben dem Niederrhein-Kalender ist auch ein Afrikakalender entstanden, der einen ganz besonderen Blick in den Lebensalltag der Menschen dort zeichnet. Der kleine Junge auf dem Einbaum auf dem schwarzen Fluss, die trommelnden Gäste auf dem Weg zum Fest der Fetische beim Heiler, der Blick in die ernsten und offenen Kindergesichter in einem Teil dieser Welt, in dem die meisten Menschen nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit haben können.