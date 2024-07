Kaffee, Kuchen und viel Natur Zu Besuch beim Landkiosk im Achterhoek

Die älteren Gäste hat sie dabei besonders im Blick. Auf den Tischen liegt ein Holzbrett mit einem Spruch. Es geht darum, dass Spielen den Geist belebt. Direkt daneben liegen Kartenspiele und ein Senioren-Rommé. Unabhängig vom Alter möchte sie allen Gästen das Gefühl geben, zur Ruhe kommen zu können, die Natur zu genießen, bei einem Stück Kuchen, Kaffee oder einem kalten Getränk. Ruhig ist es dort. Manche müssen auch ein bisschen suchen, bis sie den Hungerwolfsweg 2a in Achterhoek gefunden haben. Nicht einfacher mache es die momentane Baustellensperrung an der Xantener Straße. Aber einmal angekommen, kann der Gast erst einmal genießen. Am kleinen Zaun hängt ein Holzschild mit Deko-Schmetterling. Der Spruch dort gibt gut wieder, was Petra Baaken für ihre Gäste wichtig ist: „Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war.“