Kevelaer : Mit 100 fängt das Leben erst richtig an

Im Fenster von Käthe Hartmann hängt ein Schild aus Glas: „Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut“, steht dort geschrieben und trifft damit ziemlich gut, welche Einstellung Käthe Hartmann zum Leben hat.

Sie ist am Donnerstag 100 Jahre alt geworden und auf ihrem Wohnzimmertisch im Elisabethstift liegen noch ein paar Geschenke. „Ich lese wirklich gerne“, sagt die 100-Jährige und streicht mit der Hand über ein paar dicke Wälzer. Ein Buch auf dem Tisch liegt ihr besonders am Herzen. Hier hat sie Familienfotos und Erinnerungen – vor allem Urkunden – zusammengestellt. Hartmann wird beim Durchblättern der Seiten ganz nostalgisch zumute. Da sind ihre Eltern, ihr Vater, der bei der Zeche in Kamp-Lintfort arbeitete. Da sind ihre drei Kinder, eines das leider verstorben ist. Und da ist ihr Mann, der nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte. Immer wieder spricht sie davon, wie sie „alles alleine schaffen musste“ und sagt Sätze wie: „Das war damals so!“ und Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen!“. In 100 Jahren hat sie viel erlebt, nicht einmal das Familienbuch kann alle Geschichten fassen.