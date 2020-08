Verkaufsoffene Sonntage in Kevelaer : Verkaufsoffen: Stadt contra Gewerkschaft

Die Politik will die Kevelaerer Einzelhändler nicht im Regen stehen lassen und hat vier verkaufsoffene Sonntage beschlossen, die noch in diesem Jahr die Kunden in die Innenstadt locken sollen. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer An vier Sonntagen sollen Geschäfte in Kevelaer und den Ortschaften in diesem Jahr noch öffnen dürfen. Das hat der Rat beschlossen. Allerdings hat Verdi offenbar etwas dagegen. Bürgermeister Pichler spricht von Sondersituation.

Selten war sich Politik so einig, wie bei dieser Entscheidung. Einstimmig und ohne große Diskussion wurde im Kevelaerer Rat die Verordnung auf den Weg gebracht, die es den Geschäftsinhabern erlauben soll, an vier Sonntagen in diesem Jahr zu öffnen.

Es ist eine historische Entscheidung, deswegen, weil sich die Geschäftsöffnung nicht auf einen bestimmten Anlass bezieht. Bisher war es so, dass etwa eine große Veranstaltung nötig war, in deren Rahmen auch die Geschäfte an einem Sonntag öffnen durften. Diese Regelung sieht Bürgermeister Dominik Pichler allerdings angesichts der Corona-Pandemie ausgehebelt. Denn aufgrund der Coronaschutzverordnung dürfen Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober nicht stattfinden. Damit fällt ein Grund für verkaufsoffene Sonntage weg. Allerdings gibt es vom 9. Juli einen Runderlass des Wirtschaftsministeriums, in dem es heißt, dass die Möglichkeit bestehe, vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage für 2020 durchzuführen, ohne Anlassbezug.

Info Pichlers Brief an Minister Pinkwart Verkaufsoffene Sonntage in Kevelaer. Der Brief ging am 2. Juni an den Wirtschaftsminister in NRW. „Ich plädiere für die landesweite Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage auf sechs“, schreibt Pichler. Damit wären verkaufsoffene Sonntage (bei 52 Sonntagen im Jahr) immer noch die Ausnahme und es gebe Rechtssicherheit für die Kommunen, auch über Corona hinaus. Auswahl Eine weitere Anregung betrifft die Auswahl der Produkte, die an weiteren Sonntagen in der besonderen Situation als Wallfahrtsstadt verkauft werden dürfen. Angelehnt an die Regelung in Niedersachsen bittet Pichler um eine Erweiterung des bisher sehr eng gefassten Verkaufssortiments. „So dürfen in Niedersachsen an den Wallfahrtssonntagen etwa auch Textilien, Schuhe und Schmuck verkauft werden.“

Die Erklärung der Stadt Kevelaer, warum es für ihre Stadt nötig und möglich ist, wird auf neun eng beschriebenen Seiten erläutert. Die FDP stellte zudem zur Sonntagsöffnung einen Antrag an die Stadt Kevelaer. Jan Itrich, Fraktionsvorsitzender der FDP, fasst es so zusammen: „Die Corona-Pandemie verlangt uns allen viel ab. Das ist aber nichts im Vergleich zu unseren Gastronomen und Selbstständigen, die für ihren Betrieb und ihre Mitarbeiter alles aufopfern.“ Mit der Verordnung wolle man eine Möglichkeit schaffen, entgangene Umsätze nachzuholen.

Der Lockdown habe zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt, heißt es in der Erklärung der Verwaltung. Dazu komme die Sondersituation, dass Kevelaer nicht weit von den Niederlanden entfernt liege. Dort könne auch am Sonntag eingekauft werden. Bietet Kevelaer diese Möglichkeit nicht, wandern Kunden ab ins Nachbarland und geben dort ihr Geld aus. „Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage haben mit circa drei Prozent des Gesamtjahresumsatzes in der Vergangenheit in nicht unerheblichem Maße zum Gesamtumsatz des Einzelhandels beigetragen“, schreibt die Verwaltung.

Hinzu kämen auch noch der gesundheitliche Aspekt und das Allgemein­interesse, durch zusätzliche Öffnungszeiten das Aufkommen von Kundenströmen in der City zu entzerren. „Hierdurch wiederum wird zu einer Verringerung der Ansteckungsgefahr beigetragen“, erklärt die Stadtverwaltung. Auch die Kirchen haben überhaupt nichts gegen die vier geplanten verkaufsoffenen Sonntage, betont der Bürgermeister.

Gegenwind gibt es allerdings von der Gewerkschaft Verdi. In dem Verdi-Schreiben heißt es, die vorliegenden Informationen der Stadt Kevelaer seien nicht ausreichend, unter anderem fehle die sich aus der Öffnung ergebende Kundenfrequenz. Und auch die räumliche Ausdehnung sei nicht zu erkennen. Allein deswegen werde man rechtliche Schritte prüfen um die Sonntagsöffnung zu unterbinden. Möglich wäre das durch ein Normenkontrollverfahren. „Die Gefahr besteht, dass Verdi gewinnt“, sagt Bürgermeister Pichler.