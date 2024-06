Schüler stimmen bei Juniorwahl ab Am Gymnasium Kevelaer haben die Schüler schon gewählt

Die Juniorwahl ist eine interne Schulveranstaltung. Wie die Jugendlichen in Kevelaer abgestimmt haben, wird erst am Samstag ausgezählt. „Das Projekt wird vom Europäischen Parlament unterstützt“, erläuterte Steven Aerne, Lehrer für Politik, Biologie und Wirtschaft. Dabei müssen die Schüler, wie bei der echten Europawahl, ihre Ausweise mitbringen und eine Wahlbenachrichtigung vorweisen. „Das mit den Ausweisen nehmen wir nicht ganz so genau, es geht eher darum, das Wahlerlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten“, sagt Aerne. „Die Schüler wissen, wie sie die Zettel ungültig machen können. Es wird niemand gezwungen, zu wählen.“