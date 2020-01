Heimatabend in Kevelaer : Jürgen Völlings trägt die Festkette

Kevelaer hat ein Dreigestirn: Jürgen Völlings ist Festkettenträger, seine Kinder Simona Mülders und Björn Völlings sind Adjutanten. Sein Verein, die Swingenden Doppelzentner, wird in diesem Jahr erstmals die Kirmes ausrichten.

Denn der Heimatabend konnte dieses Jahr mit einigen Premieren aufwarten. Eines war schon vorneweg klar, nämlich dass die Swingenden Doppelzentner, genannt „Swingies“, dieses Jahr zum ersten Mal nicht nur den Heimatabend ausrichten, sondern auch der festgebende Verein bei der Kirmes im Ort sein werden. Das hatte es in der 30-jährigen Vereinsgeschichte des Fanfarenzugs noch nicht gegeben. Was dagegen noch lange im Verborgenen lag, waren der neue Festkettenträger und sein Adjutant. Im Laufe des Abends wurden beide Geheimnisse gelüftet, zunächst wurde Jürgen Völlings als Festkettenträger verkündet. Im Anschluss benannte er dann seine Adjutanten, nämlich seine Kinder Björn Völlings und Simona Mülders. Erstmals wird es in Kevelaer ein Dreigestirn zur Kirmes geben. „Nur eines meiner Kinder als Adjutanten zu nehmen, wäre ein bisschen blöd gewesen. Viele haben aber auch gesagt, es wäre eine tolle Sache mal zwei Adjutanten zu haben“, erzählt Jürgen Völlings. Der gebürtige Kevelaerer war als Justizvollzugsbeamter tätig und ist einer der Gründungsmitglieder der „Swingies“. Schon vor Jahren sammelt er mit seiner Frau Christel musikalische Erfahrungen als Duo „Tina und Jörg“. „Damals haben wir im kleinen Kreis Musik gemacht. Einfach nur aus Spaß an der Freude“, erinnert sich der 69-Jährige. Ähnliches trifft auch auf die „Swingies“ zu, die ihre Gründungsurkunde Veilchendienstag auf einem Bierdeckel anfertigten. „Wir hatten nie vor wie ein Musikverein aufzutreten mit unserer kleinen Gruppe“, so Völlings. Dennoch sind die Swingies ein fester Bestandteil im Kevelaerer Vereinsleben geworden. So sehr, dass auch der Name vielen heilig ist. Als spontane Schnapsidee ist dieser entstanden, da einige der Gründungsmitglieder doch etwas beleibter waren. „Wir wollten später den Namen ändern, doch davon haben uns alle Leute abgeraten“, berichtet Völlings. So blieb der lustige Name, musikalisch verbesserte sich die Gruppe aber über die Jahre immer mehr. „Nach ihrem ersten Auftritt sagte ein Gast, er hätte schon oft Musik gehört, aber noch nie so laut und schräg. Aber die Swingies haben sich nicht unterkriegen lassen“, lieferte der Präsident der Geselligen Vereine Peter Tenhaef dazu die passende Anekdote.