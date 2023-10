Online und persönlich in der Kita So läuft die Anmeldung für die Kindergärten in Kevelaer

Städtische Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ Kevelaer, Telefon: 02832799957, Leitung: Frau Birgitt Reudenbach, Anmeldung ausschließlich nach telefonischer Terminabsprache

Besonderes Angebot: Erfahrung in der Betreuung und Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung und der Betreuung von unter zweijährigen Kindern, Bewegungskindergarten



Caritas Kindergarten Am Broeckhof Kevelaer,

Telefon: 02832 2500, Leitung: Sarah Haroon; Anmeldung montags bis donnerstags 7.30 Uhr bis 15 Uhr, freitags 7.30 bis 14 Uhr.

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder, Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung, heilpädagogische Gruppe mit dem Förderschwerpunkt sprachliche Entwicklung, heilpädagogische Gruppe und zertifiziertes Familienzentrum



Familienzentrum „Sternschnuppe“ Kevelaer

Telefon: 02832 9728090; Leitung: Frau Laura Völkel; Anmeldung: Montag bis Freitag 7.30 bis 12 Uhr sowie Montag bis Mittwoch 14 bis 16 Uhr

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung



Inklusive Kindertageseinrichtung „Wiesenzauber“ Kevelaer

Telefon: 02832 9305294, Leitung: Simone Wäger, Anmeldung: Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr sowie Montag und Mittwoch 14 bis 16 Uhr. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung



St. Antonius Kindergarten Kevelaer

Telefon: 02832 97526120, Leitung: Birgit Vos, Anmeldung: nach Terminabsprache

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder, abwechslungsreiches, nichteinsehbare Außengelände



St. Marien Kindergarten Kevelaer

Telefon: 02832 9728280, Anmeldung nach telefonischer Terminvereinbarung montags bis freitags 7.30 bis 11.30 Uhr sowie montags bis donnerstags 14 bis 16 Uhr

Besonderes Angebot: Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und Betreuung zweijähriger Kinder



St. Hubertus Kindergarten Kevelaer

Telefon: 028325125, Leitung: Miriam Wienhofen, Anmeldung: Montag bis Freitag 8 bis 11.30 Uhr und Montag bis Donnerstag 14 bis 16.30 Uhr

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder



Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“ Kevelaer

Telefon: 02832 404270, Leitung: Heike Seehausen, Anmeldung: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr

Besonderes Angebot: Betreuung von unter zweijährigen Kindern, verlängerte Öffnungszeiten (bis 16:45 Uhr) und weniger Schließtage (nur 15 Tage)



Kindertagesstätte Marienkäfer Schravelen

Telefon: 02832 80250, Leitung: Frau Beate Kaus, Anmeldung: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr

Besonderes Angebot: wöchentliche Betreuungszeit ausschließlich 45 Stunden und Betreuung zweijähriger Kinder