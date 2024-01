Frau aus Kevelaer bei „Save the Date“ dabei Ivana sucht per TV das Liebesglück

In 50 Tagen die eigene Hochzeit planen. Schon für ein Paar kann das echter Stress sein. Doch was ist, wenn die Deadline näher rückt und du noch nicht einmal einen Partner hast? Genau das ist die Frage in der neuen Dating-Show, bei der auch Daniel aus Frankfurt die Frau fürs Leben sucht. In der ersten Folge traf er dabei auf Ivana. Sie heißt mit Nachnamen Rujevic und ist in Kevelaer bestens bekannt. Ihre Familie betrieb viele Jahre das Donaurestaurant an der Marktstraße und ihre Schwester führt immer noch ein Imbisslokal in Walbeck. Ivana ist in Kevelaer aufgewachsen, zur Schule gegangen und war Trainerin beim Kevelaerer SV. Nach der Ausbildung zur Krankenschwester in Düsseldorf arbeitete sie dort in der Notaufnahme. „Der härteste Job meines Lebens“, sagt Ivana, die inzwischen in der Schweiz lebt. Doch engen Kontakt zu ihrer Familie hat sie immer noch. „Ich habe mir vor kurzem extra noch ein Auto gekauft, damit ich so oft wie möglich die 700 Kilometer von Zürich nach Hause fahren kann“, erzählt sie lachend.